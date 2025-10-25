Bursa’nın tarım potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla geliştirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasındaki ortak çalışmada tarımsal üretimden pazarlamaya uzanan süreçte verimliliği artıracak iş birliği alanları masaya yatırıldı.

Fide-fidan temininden ekipman desteğine, damla sulama boru dağıtımından sıvı gübre teminine, eğitimden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla diğer kurumlarla işbirliklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Demet Sinmez ve Dr. Murat Alkan ile birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü Dr. Fevzi Çakmak’ı ziyaret etti.

Buluşmada, Bursa’nın tarımsal üretim değerlerinin artırılması, çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, uluslararası rekabet şatlarının iyileştirilmesi ve tarımsal teknolojik altyapının geliştirilmesi konuları ele alındı. Görüşmede, geleneksel tarım uygulamaları yerine teknoloji kullanım düzeyinin artırıldığı ve verimlilik seviyesinin yüksek olduğu bir üretim modelinin üzerinde durulurken; işbirliği ve ortak proje uygulamaları konularında da fikir alışverişinde bulunuldu.