Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan verilere göre, Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) bölüm kontenjanlarının tamamı doldu.

YKS’ye girerek üniversite tercihini yapan milyonlarca adayın heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre, Bursa Teknik Üniversitesindeki bin 416 kontenjanın tamamı doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan BTÜ, güçlü akademik kadrosu ve donanımlı altyapısıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer aldı. BTÜ’ye yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencileri tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, YÖKAK tarafından tam akreditasyonlu BTÜ’de öğrenim görecek öğrencilerin çok avantajlı olduğunu vurguladı. BTÜ’nün sunduğu imkanlardan bahseden Rektör Çağlar, "Akademisyen başına 16 lisans öğrencisi ve laboratuvar cihazı başına 6 öğrenci ortalaması ile sektörün ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi öğrenim programlarımızla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Uygulamakta olduğumuz İşletmede Mesleki Eğitim Programı sayesinde öğrencilerimizi, sektörün ihtiyaçlarına uygun, donanımlı ve yetkin bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu kapsamlı eğitim modeli sayesinde, öğrencilerimizin yüzde 90’dan fazlası ilk bir yıl içerisinde kendi alanlarında istihdam ediliyor" dedi.

Tescilli Kariyer Modeli ile destek

BTÜ’nün tescilli Kariyer Modeli’nden bahseden Rektör Çağlar, "BTÜ Kariyer Modeli’nde uyguladığımız ‘Mentörlük Programı’ ile her öğrencimize ‘sektör’ ve ‘mezun’ mentörleri atıyoruz. Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik hizmetlerini de öğrencilerimize sunuyoruz. Mezun Takip ve Destek Sistemi aracılığıyla öğrencilerimize mezun olduktan sonra da desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Öğrenci odaklı üniversite BTÜ

Bursa Teknik Üniversitesinin "öğrenci odaklı" üniversite olduğunun altını çizen Rektör Naci Çağlar, sözlerine şunları ekledi: "Üniversitemizde faaliyet gösteren 93 öğrenci topluluğu sayesinde sanatsal, sosyal ve sportif alanlarda kendinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Bu topluluklarda edineceğiniz sorumluluk ve deneyimler, kariyer yolculuğunuzda size önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca, kültürel ve sosyal açıdan zengin imkânlar sunan Bursa gibi bir şehirde eğitim almanız, sizlere birçok yeni fırsatın kapısını aralayacak. ’Öğrenci odaklı’ yönetim anlayışımızla her zaman yanınızda olacağız. Bu doğrultuda, Bursa Teknik Üniversitesini tercih ederek geleceğine sağlam bir adım atan tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, akademik hayatınızda başarılar diliyorum."

Kayıtlar E-Devlet Üzerinden

BTÜ’ye yerleşme hakkı elde eden öğrencilerin kayıt işlemleri 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirecek öğrenciler, gerekli işlemler ile ilgili her türlü bilgiye BTÜ’nün resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda (https://tls.tc/LBodY) belirtilen "2025 Yılı Kayıt ve Bilgilendirme" kılavuzundan ulaşabilecek. BTÜ’de ders dönemi ise 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak.