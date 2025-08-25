Millet Bahçesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali, 26 Ağustos Salı günü düzenlenecek çocuk etkinlikleri ve sinema gösterimiyle devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi her yaştan insanın takip edebileceği sanat dolu içerikleri vatandaşlarla buluşturuyor. Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle Sakaryalılar Millet Bahçesi’nde bir araya geliyor. Bu çerçevede 26 Ağustos Salı günü, Millet Bahçesi’nde çocuk etkinlikleri ve sinema gösteriminin yanı sıra geleneksel sporları yeniden gün yüzüne çıkaran Etnospor Sakarya Günleri’nin son gün etkinlikleriyle dolu dolu geçecek.

Salı günü ilk etkinlik 15.00’da Etnospor Sakarya Günleriyle başlayacak. Gün boyunca düzenlenecek çeşitli geleneksel oyun ve yarışmaların yanı sıra okçuluk ve atlı ciritle kültür mirası yeniden hatırlanacak. Günün ikinci etkinliği ise Akşam saat 20.00’da başlayacak. Aykut Kadir Kurt’un sahneleyeceği ‘Kukla Komedi Gösterisi’ adlı çocuk etkinliğinde minikler kahkaha dolu anlar yaşayacak. Günün son etkinliğinde ise saat 21.30’da Türk Sinemasının efsane filmlerinden 1977 yapımı ‘Gülen Gözler’ filmi beyaz perdeye yansıtılacak.