Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin "Hayatta ve sağlıkta birliktelik" anlayışıyla başlattığı 30 yılı aşkın süredir evliliklerini sürdüren çiftlere ücretsiz check-up hizmetiyle hem çiftlerin sağlıklarını korunuyor hem de aile kurumunun değeri ön plana çıkartılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı çerçevesinde 30 yılı aşkın süredir evli olan çiftlere özel olarak check-up hizmeti sağlıyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen hizmet kapsamında çiftler Tıp Merkezi’nde uzman hekimler eşliğinde detaylı sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğinde kesintisiz şekilde devam eden program, sosyal belediyeciliğin örnek uygulamalarından biri olarak dikkat çekmeyi başardı. Yoğun talep gören hizmette çiftlere kan tahlili, EKG, odyometri (işitme testi), röntgen ve diğer rutin tetkikler yapılıyor. Uzman hekimler, elde edilen sonuçları değerlendirerek muhtemel riskler hakkında bilgilendirme yaparak gerekli yönlendirmeleri sağlıyor.