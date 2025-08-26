Okula Dönüş: Başarı İçin Yeni Alanlar

Yaz boyunca oyunla geçen günlerin ardından okul yeniden başlıyor. Bu süreçte çocukların odaları hem motivasyonlarını artıracak hem de başarılarına destek olacak şekilde düzenlenmeli. Ergonomik masa, fonksiyonel depolama ve doğru aydınlatma ders çalışmayı kolaylaştırırken; kaliteli bir uyku alanı da odaklanma ve enerji için kritik rol oynar. Çilek, sağlam, güvenli ve fonksiyonel tasarımlarıyla çocukların odalarını ilham verici yaşam alanlarına dönüştürüyor. Ailelere avantaj, çocuklara ise hem verimli çalışma hem de sağlıklı uyku sağlayan çözümler sunan Çilek, okula dönüş dönemine özel kampanyasıyla da bu sürece eşlik ediyor.

Kampanya Ayrıcalıkları

Çocuk, genç ve bebek odası koleksiyonlarında yer alan seçili ürünlerde %30’a varan indirim fırsatı sunuluyor. İndirim kampanyasına ek, Çilek mağazalarından veya cilek.com üzerinden seçili koleksiyonlarda yapılacak alışverişlerde, 40.000 TL’yi geçen harcamalara Bamboo+ Yatak hediye ediliyor.

Okula dönüş kampanyası, sınırlı bir süre için geçerli olacak. Aileler hem indirimlerden hem de yatak hediyesi fırsatından yararlanmak için Çilek mağazalarını ya da cilek.com’ u ziyaret edebilir.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.