Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında İnegöl'de eğitim-öğretime devam eden 12 okula yeni müdür atandı. Yapılan atamalarla Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulu’na Ercan Görgülü, Hacı Sevim Yıldız İlkokulu’na İsmet Akarsu, Yenice 19 Mayıs Ortaokulu’na Günay Gündüz, Yenice Abdurrahman Öztarhan İmam Hatip Ortaokulu’na Davut Üngör, Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulu’na Harun Özyolcu, Alanyurt Ortaokulu’na Hayrettin Doğan getirildi.

Ayrıca İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi’nin yeni müdürü Musa Oktar olurken, Fikriye Koşarer Anaokulu’na Musa Taçyıldız atandı. Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe’nin başına Ömer Kaban geçerken, İshakpaşa Anaokulu’nun müdürlüğüne Semiha Özcan, Dumlupınar Ortaokulu’nun müdürlüğüne Ünal Emirbilek, Bora Ateş Özdilek Ortaokulu’nun müdürlüğüne ise Erdal Aydoğdu görevlendirildi.