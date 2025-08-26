Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Soğukkuyu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Aydın, "Bizim tek gayemiz, bir deprem afeti yaşanmadan Osmangazi’nin riskli bölgelerini dönüştürmek" dedi.

Osmangazi Belediyesi, sağlıklı ve güvenli kentleşme hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Soğukkuyu Mahallesi’nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm hakkında vatandaşlarla bir araya geldi.

Soğukkuyu Kent Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Erkan Aydın’a, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Soğukkuyu Mahalle Muhtarı Ali Taştan da eşlik etti.

Deprem gerçeğine dikkat çeken Başkan Aydın, mahallede uzun yıllar önce inşa edilen ve depreme dayanıksız olan 412 daireyi kapsayan alanda yapılacak dönüşüm hakkında bilgi verdi. Başkan Aydın, "Bugün buraya gelme sebebimiz, Soğukkuyu Mahallesi’nde siteler diye tabir edilen konutların bulunduğu bölgeyle ilgili kentsel dönüşüm çalışmamızdır. Burada 1+1, 2+1 ve 3+1’lerden oluşan dairelerimiz olacak. Bursa, deprem kuşağında bulunan bir şehir. Ne yazık ki ilçemizde küçük depremlerde bile risk taşıyan, ekonomik ömrünü tamamlamış çok sayıda bina bulunuyor. Osmangazi’de kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

"Binaları bir an önce yenilemek istiyoruz"

Başkan Aydın, bölgedeki binaların depreme karşı ciddi risk taşıdığına vurgu yaparak şunları söyledi: "Burada üç adanın kat malikleriyle bir toplantı gerçekleştirdik. Amacımız, vatandaşlarımızın da onayıyla 25 bin metrekarelik bu alanı hızlı bir şekilde dönüştürmek. 1978 yılında yapılmış, deprem yönetmeliği olmadan inşa edilen ve teknik açıdan çok eski olan bu binaları bir an önce yenilemek istiyoruz. Bizim tek gayemiz, bir deprem afeti yaşanmadan Osmangazi’nin riskli bölgelerini dönüştürmek. Bunun için süreci şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Ayrıca sürecin her aşamasının takip edilebileceği bir ofis açacağız."

Soğukkuyu Mahalle Muhtarı Ali Taştan da Başkan Erkan Aydın’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantının sonunda Başkan Aydın, hak sahiplerinin sorularını tek tek yanıtladı.