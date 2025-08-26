Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi taraftarlarla olan gönül bağını pekiştirecek anlamlı bir adım attı. Kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulan “Türk Gibi Güçlü” sloganlı taraftar tişörtleri satışa çıktı.

Kulüp yöneticisi İlknur Fergana, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk Gibi Güçlü ifadesi bizim için yalnızca bir slogan değil; sahadaki mücadelemizin, köklerimizden aldığımız gücün ve milli değerlerimize olan bağlılığımızın sembolüdür. Taraftarlarımızla aynı ruhu yaşatmak adına özel olarak hazırlanan bu tişörtleri büyük bir mutlulukla sunuyoruz. Her bir taraftarımız bu tasarımı giydiğinde, kulübümüze ve kentimize duyduğu aidiyeti daha güçlü hissedecektir.

Tişörtlerden elde edilecek gelir, kız çocuklarımızın sporla buluşmasına ve kulübümüzün altyapı çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle tüm taraftarlarımızı bu özel tasarımı sahiplenmeye ve ‘Türk gibi güçlü’ sesini daha gür duyurmaya davet ediyorum.”

500 TL bedelle satışa sunulan tişörtler, kısa sürede taraftarlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Kulüp yetkilileri, bu ilginin sadece bir ürün satışından ibaret olmadığını, aynı zamanda Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor’un kentle bütünleşen ruhunun bir yansıması olduğunu vurguluyor.