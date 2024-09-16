Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 2024 Erasmus+ Yükseköğretimde Hareketlilik Projesi (KA171) kapsamında büyük bir başarı elde etti.

BTÜ, öğrencilerinin ve personelinin kişisel gelişimini desteklemek amacıyla önemli projelere imza attı ve Erasmus+ KA171 Projesi'nde farkını ortaya koydu. 2024 Erasmus+ KA171 Projesi başvuru sonuçlarına göre, BTÜ, Türkiye’de en çok proje desteği alan ikinci üniversite olma başarısını gösterdi. 2020 yılında 5 projeyle programa dahil olan BTÜ, 2022 yılında 6, 2023 yılında 19 ve 2024 yılında ise 38 projeyle dikkat çekti. Bu başarı, BTÜ'nün uluslararası işbirliklerinde ve hareketlilik projelerinde giderek artan etkisini ve başarısını yansıtıyor.

BTÜ, öğrencilerinin ve personelinin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen projelerde farkını ortaya koydu. 2024 Erasmus+ KA171 Projesi sonuçlarına göre, BTÜ Türkiye’de en çok proje desteği alan ikinci üniversite oldu. 2020 yılında 5 projeyle programa dahil olan BTÜ, 2022’de 6, 2023’te 19 ve 2024 yılında ise 38 projeyle ön plana çıktı. Bu başarıyla Marmara Üniversitesinden sonra en fazla projeye kabul edilen üniversite olarak 24 üniversiteyi geride bıraktı. KA171 Projesi, üniversite öğrencilerine ve personeline, Erasmus programıyla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde öğrenme ve mesleki deneyim edinme fırsatları sunarak üniversitenin uluslararası boyutunu geliştirmeyi hedefliyor.

BTÜ’nün projeler alanındaki başarısını vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Dünya üniversiteleri ile iş birliğimizi geliştiren Erasmus+ KA171 Projesi bizim için çok önemli. Bu projenin amacı, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini ve istihdam seçeneklerini, personelimizin ise mesleki gelişimini destekleyerek üniversitemizin uluslararası kapasitesini artırmaktır. KA171 programı, üniversiteler arası işbirliğini güçlendirmek ve farklı kültürler hakkında farkındalık yaratmak gibi hedeflere sahiptir. 38 projemizle bu programda hibe almaya hak kazanmamız, Türkiye’de ikinci sırada yer almamızı sağladı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gelecekte daha fazla projeye imza atmayı umuyoruz” dedi.