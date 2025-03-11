

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün iş birliğiyle bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Bursa Uluslararası Spor Festivali’, 2 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, her yaş grubuna hitap edecek şekilde planlanırken, 17 ilçede 17 farklı spor dalında etkinlikler yapılacak. Futbol, basketbol, geleneksel okçuluk, satranç, dart, voleybol gibi birçok branşta turnuva ve müsabakalara ev sahipliği yapacak festivalin kapanış töreni 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. 23 Nisan ve 19 Mayıs haftaları da festivalin etkinlik programına dahil edilecek.



Okullar ve üniversitelerin yanı sıra bireysel katılıma da açık olan festivale, 20 Mart Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek. İsteyenler https://busf.com.tr/basvuru adresinden, isteyenler de Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kentin farklı noktalarında oluşturulan stantlarda başvurusunu tamamlayabiliyor. Kent Meydanı, Acemler ve Odunluk metro istasyonları, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, Kültürpark ve Yıldırım Ramazan meydanları, Downtown, Zafer Plaza, Korupark ve Podyumpark AVM’de bulanan stantlara, her yaştan vatandaş başvuru yapabiliyor.



Kayıtların ardından fikstürler belirlenerek 2 Nisan Çarşamba günü müsabakalar başlayacak. Fikstür sonuçları, www.busf.com.tr adresinde yayınlanacak. Etkinlik takvimi ve programı ise www.bbbgenclikkulubu.com adresinden duyurulacak.

"Sporun keyfini çıkaralım"

Sporun coşkusunu bu yıl ilk kez düzenlenecek ‘Bursa Uluslararası Spor Festivali’nde hep birlikte yaşayacaklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin her bir köşesinde sporu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Festivalin her yaşa ve her kesime hitap edecek şekilde 17 ilçenin tamamında düzenleneceğini ifade eden Başkan Bozbey, "Festivalde yer almak isteyenler için okul, üniversite ve bireysel başvurular alınmaya devam ediliyor. Festivaldeki en büyük destekçimiz Bursa’mızın sporsever halkı ve özellikle de gençlerimiz olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak onların her zaman yanında olmaya, sporu her mahallede, her okulda, her sokakta yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Hep birlikte sahaya çıkalım, hareket edelim, yarışalım ve en önemlisi sporun keyfini çıkaralım" dedi.