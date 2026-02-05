Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Büyük Osmanlı Camisi'nde yaklaşık 10 yıldır devam eden su sızıntısı sorunu, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un talimatlarıyla kalıcı olarak çözüme kavuşturuldu. Uzun yıllardır caminin alt katlarında yer alan otopark, Kur'an kursu, aşevi ve taziye evi gibi alanlarda ciddi kullanım sorunlarına yol açan sızıntılar, başlatılan kapsamlı tadilat çalışmalarıyla tamamen giderildi. Cami avlusunda gerçekleştirilen yalıtım uygulaması sayesinde, hem üst alanlar yenilendi hem de alt katlar yeniden kullanılabilir hale getirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında cami avlusuna yeni yalıtım sistemi uygulanırken, mermer döşemeler yenilendi. Böylece özellikle 4-6 yaş Kur'an kursu başta olmak üzere eğitim ve sosyal faaliyetleri aksatan sorunlar sona erdi. Uzun süredir atıl durumda olan otopark ve sosyal alanlar yeniden hizmete açıldı.

'Her alanı sorunsuz şekilde kullanıyoruz'

Çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getiren Akçaburgaz Mahallesi Muhtarı Recep İsenç, 'Cami avlusu ve otopark atıl bir vaziyetteydi. Caminin altında aşevimiz, taziye evimiz vardı ama kullanamıyorduk. Yaklaşık 10 yıldır su kaçağı sorunu vardı. Müteahhit yaptı olmadı, önceki yönetimde belediyeye başvurduk, defalarca dolgu yapıldı yine çözülmedi. Durumu Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy'a ilettiğimizde işin ciddiyetini gördü ve en kaliteli şekilde çözüm sağlandı. Şu an her alanı sorunsuz şekilde kullanıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun' dedi.