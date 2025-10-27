Bursa Valiliği, son günlerde vali yardımcıları ile üst düzey kamu görevlilerinin adları kullanılarak “yardım toplama” bahanesiyle vatandaşlardan çıkar sağlanmaya çalışıldığına dair ihbarlar aldıklarını bildirdi. Valilik, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını ve bu kişilere kesinlikle itibar etmemelerini istedi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde, başta Valiliğimiz olmak üzere Vali Yardımcılarımızın ve diğer üst düzey kamu görevlilerimizin isimleri kullanılarak "yardım" adı altında menfaat temin edilmeye çalışıldığı yönünde ihbarlar alınmaktadır. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemler yapılmakta olup, vatandaşlarımızın iyi niyet ve duygularını istismar eden bu tür dolandırıcılık teşebbüslerine kesinlikle itibar edilmemesi ve benzer bir durumla karşılaşılması halinde en yakın güvenlik birimine veya Valiliğimize bilgi verilmesi önemle rica olunur. Kamuoyuna önemle duyurulur."