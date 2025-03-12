Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan T.S. isimli şahsın Bursa'da sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, Uluslararası Koruma başvurusunun menfi sonuçlanması sebebi ile sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı beyan edilen T.S. isimli yabancı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamakta olup, bahse konu yabancı ilgili sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ülkemizdeki yabancılarla ilgili iş ve işlemler 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Ülkemizdeki yabancıların yasal kalış durumlarına bakılmaksızın acil sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı mevcut olup, T.S. isimli yabancı, diyaliz hizmetinden kesintisiz yararlandırılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber merkezi