Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza törenine, hayırsever Selami Kaplan ve oğlu Serhat Kaplan’ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Melike Savaş da katıldı.

Vali Erol Ayyıldız, sağlık alanına sağlayacakları katkı dolayısıyla Selami Kaplan ve Serhat Kaplan’a teşekkür ederek, imzalanan protokolün İnegöl ve Bursa için hayırlı olmasını diledi.

Yapımı tamamlandığında yeni Aile Sağlığı Merkezi, Yenice Mahallesi’nde 5 aile hekimliği birimiyle vatandaşlara hizmet verecek.