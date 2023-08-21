Bursa Valiliği yüksek sıcaklıklar için uyarıda bulundu.

Bursa ili 22/08/2023 11:00 - 25/08/2023 18:00 saatleri arasında sürecek yüksek sıcaklıklar nedeniyle uyarıda bulundu.

Bursa Valiliği'nden yapılan uyarı şu şekilde;

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi ve yüksek nem ile birlikte sıcaklıkların daha fazla hissedilmesi beklenmektedir.

BYüksek sıcaklıkların meydana getirebileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi) olumsuzluklara karşı özellikle; kronik sağlık problemi olanların, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.