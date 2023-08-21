3.lig temsilcimiz Kafkasspor, Afyon'da devam eden hazırlık kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Kuşadasıspor'u 1-0 yendi.

Bu yıl Bursa'yı 3.Lig 1.Grupta temsil edecek olan İnegöl Kafkasspor ekibi, Afyon kampının ilk hazırlık maçını 3.lig 4.grup ekiplerinden Bergama Belediyespor ile yapmıştı. Temsilcimiz bu maçta 2-1 galip gelmeyi başarmıştı.



Ardından Kafkasspor, bugün oynanan maçta Kuşadasıspor ile karşı karşıya geldi.

Lig hazırlıklarına hızla devam eden Kafkasspor, ilk yarıda Yıldıray Koçal'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Maçta üstünlüğü ele alan Kafkasspor, rakibine şans tanımadı. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca maç Kafkasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonra erdi.

Öznur Dede