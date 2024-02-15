Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli gemi hakkında Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama geldi. Vali Demirtaş yaptığı açıklama 6 personelin arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklayarak,

"15 Şubat Perşembe günü saat 06:32’de sahil güvenlik Marmara Boğazlar bölge Komutanlığı hareket merkezi tarafından içerisine 6 personel bulunan Batuhan A isimli ticari gemini Marmara adası badana limanından 1250 ton mermer tozu yükü ile 14 Şubat Çarşamba günü saat 20:30’da çıkış yaparak Gemlik limanı intikal esnasında Karacabey kuzeyi 4 mil açığında saat 6:20’de battı ihbar alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip TCSG-313, TCSG-85 ve TCSG-25 bahse konu mevkiye yönlendirilmiştir. Halihazırda Batuhan A isimli gemideki 6 personel için denizden ve karada bulunan AFAD , Sahil Güvenlik ve Jandarma timleri vasıtasıyla arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"