Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal konutlar başta olmak üzere yeni dönemde kentsel dönüşümle birlikte 100 bin yeni konut projesini açıklayacaklarını, bunun sadece bina yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, “Kentsel dönüşümü sadece bina yenileme olarak düşünmüyoruz. Kentsel dönüşüm konutlardan ibaret değildir. Şehir planlaması gereği sosyal alanları, sağlık alanları, yeşil alanları ile bir bütündür. Bursa’ya 3 milyon metrekare yeni yeşil alan sözü vermiştik. 3,2 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Ürünlü’de 70 futbol sahası büyüklüğünde 500 dönümlük Millet Bahçesi’ni hayata geçiriyoruz. Yıldırım’da Uludağ’ın eteklerinde 643 dönümlük Millet Bahçesi’ni de yeni dönemde kazandıracağız. Yenilenebilir enerji ile metro istasyonlarının çatılarındaki güneş santrallerinden 150 milyon lira gelir elde ettik. 3700 kilometre su kanalizasyon altyapısını yeniledik. 24 arıtma tesisini hayata geçirdik. 130 milyon liralık yatırımla Çınarcık Barajı 2025 yılında faaliyete başlayacak ve kentin 2070 yılına kadar su meselesi kalmayacak” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşilin Bursa’ya daha çok yakıştığını ifade ederek, “Biz bu dönemde 3 milyon metrekare yeşil alan dedik 3,2 milyon metrekare yeşil alana çıktık. 8 yeni millet bahçesini hayata geçirdik. 500 dönümlük Ürünlü Parkı’nı, Uludağ’ın eteklerinde Yıldırım’da 643 dönümlük yeni millet bahçesini, Hasköy Mezarlığı yanında yeni mesire alanını hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz dönem 270 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi, 250 dönümlük Vakıf Bera Parkı’nı, Stadyumda Millet Bahçesi’ni, Yıldırım’da Aşık Veysel Parkı’nı kazandırdık. 10 dönüm üzerindeki parkları birer birer açıyoruz. Yakın zamanda Ürünlü’de 70 futbol sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi’ni kazandırmış olacağız.” dedi.

Yenilenebilir enerjide de önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “ Metro istasyonlarının çatıları, elimizdeki fabrikalar, belediye binalarının çatılarını kullanıyoruz. Geçen yıl bu noktada 150 milyon liralık gelir elde ettik. Yenilenebilir enerji dolayısıyla sadece doğaya saygılı bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Bursa olarak altyapı ile alakalı 4.büyük şehiriz ve iddialıyız. 3 bin 700 kilometre yeni kanalizasyon hattını faaliyete aldık. Bursa’dan Kars’a gidip gelecek kadar bir altyapı kazandırıldı. 24 arıtma tesisiyle bugün Marmara’da en büyük yatırımları yapan belediyelerden birisiyiz. Arıtma tesislerinde iddialıyız. 7 şehir içinde yüzde 92’lere ulaşmış bir şehir olarak birinciyiz. Sanayide kullanılan suyun dönüşümü ile ilgili Demirtaş Organize Sanayi bölgemiz Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile suyunun yarısını tekrar geri kazanım olarak kullanıyor. Artık bu noktada suyun ikinci kez kullanımıyla alakalı yatırımlar yapan sanayi tesislerimiz var” diye konuştu

“Bursa’nın 2070 yılına kadar su meselesi olmayacak”

Evliya Çelebi’nin “Bursa sudan ibaret” sözünün 400 yıl önce kayıtlara geçtiğine vurgu yapan Başkan Alinur Aktaş, “O dönem Bursa’nın nüfusu 30 bin idi. Bursa bugün 17 organize sanayi bölgesine ve bir de serbest bölgeye sahip. Nüfusumuz 3 milyonu geçti. Yeni kaynaklar lazım. Doğancı ve Nilüfer’e ilave olarak Çınarcık Barajı’nı da kazandırıyoruz. 130 milyon liralık ihale yaptık. 2025 yılının ikinci yarısından sonra Bursa’ya ulaşacak. İleride hayırla yad edeceğimiz günler olacak. 2070 yılına kadar kentin susuzluk çekmeyeceği ortama Bursa’yı kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

“Bursa’nın tarımını ihmal etmiyoruz, tarım ihracatımız 5 kat arttı”

Bursa’nın bir yandan sanayi ile büyürken tarımı da ihmal etmediğini Büyükşehirin çiftçinin yanında olduğunu ve katma değerli ürünlere yöneldiklerinin altını çizen Başkan Aktaş, “Bursa’nın 10 bin 800 kilometre karelik yüzölçümünün yüzde 40’ı tarım toprağı olduğu düşünülürse ciddi potansiyel var. Bursa’nın meşhur siyah zeytini Gemlik, Mudanya, İznik ve Orhangazi’de çiftçimize ciddi gelir sağlıyor. Siyah incirimiz bir tek Bursa’nın belirli köylerinde yetişiyor. Ahududu, yaban merini, deveci armudu, şeftali ve orman meyveleri başta önemli kalemlerimiz var. Biz bunların artması için Trabzon hurmasından siyez buğdayına kadar üreticiye destek sağlıyoruz. Siyez buğdayının tohumunu dağıtıp alım garantili üretimler yapıyoruz. 2017 yılında Bursa’nın tarım ihracatı 184 milyon dolar iken 2022 yılında 569 milyon dolara yükseldi. 2023 yılında 700 milyar dolar, 2024 yılında 1 milyar dolar olmasını bekliyoruz. 17-18 milyar dolar toplam ihracatımız var. Pandemi süreci gösterdi ki Türkiye kendine yeten 7 ülkeden birisi. Tarımla alakalı altyapımızı geliştirip, nitelikli kaliteli ürünler yetiştirmemiz gerekiyor. Seracılıkla alakalı, çiçek yetiştirilmesiyle alakalı, kapanmak üzere olan kooperatiflerimizi kapanmaktan kurtarıp ürün garantili alımlar yaptırıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak fidancılarımıza destek veriyoruz. Bunların hepsi kazanca ve üretime, ihracata dönüşüyor. Bursa ne kadar sanayi şehri ise ne kadar turizm şehri ise en az o kadar tarım şehri olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı

“Bursa turizmden hak ettiği payı alacak”

Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alacağını, rakamların da sürekli arttığına dikkat çeken Alinur Aktaş, “Göreve geldiğimde hazırladığımız beyanname içinde şehirde yaptığımız 10 bin 200 kişilik ankette, herkes Bursa’nın tarihi, kültürel değerlerinden turizminden bahsediyordu. Yeterli payı alamadığımız şikayeti vardı. Sanayi potansiyelimizin de şehre gelen yüzlerce ithalatçı, fuara gelen ithalatçıların turizm elçisi olduğunu düşünüyorum. Turizm master planı çıkardık. Valilik, sanayi odamız, turizm müdürlüğümüzle birlikte çalıştık. Tarihi mekanlarınız varsa bunları restore etmeniz lazım. Yolunu ulaşımını sağlıklı hale getirmeniz lazım. İnsanların konaklayacağı otelleriniz olması lazım. Uludağ Alan Başkanlığı ile ciddi dönüşüm başladı. Uludağ’ın arıtma tesisi, yollarına kadar tüm çalışmaları hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıllardaki pandemi, ekonomik sıkıntılar ve depreme rağmen yerli ve yabancı turist sayımızda artış söz konusu. Bursa’nın 125 kilometre denizi, 160 kilometre göl sahili var. Uludağ, tarih ve kültür turizmi ile gastronomi ön plana çıkıyor. Her geçen gün rakamların artması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.2 yıldır yaptığımız gastronomi festivalinden iyi neticeler aldığımızı, bunu geliştireceğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu