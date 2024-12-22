Başkan Ercan Özel, gençlere yönelik yapılacak projelerle Yenişehir’i “Genç Dostu Şehir” haline getireceklerini belirtti. Ziyaret sırasında, Öğrenci Topluluğu Başkanı Rümeysa Döngel ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayacak kültürel, sanatsal ve sportif projelerini Başkan Özel’e sundu. Başkan Özel, tüm talepleri olumlu karşıladı. Öğrenci Topluluğu Başkanı Döngel, Başkan Özel’e gençlere verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN KENTİ

Gençlerin her zaman yönetimde söz sahibi olması gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise, “Kötülükten arınmış, art niyeti olmayan, tamamen yaşadıkları bölgeyi güzelleştirmek için fikir üreten gençlerimize hem şehrimizin hem de ülkemizin ihtiyacı var. Genç fikirler bize her zaman ilham kaynağı olmalıdır. Yenişehir’de gençlere yönelik yapacağımız projelerde, Öğrenci Topluluğu bizim en yakın yol göstericimiz olacaktır. Onların taleplerini karşılamak bizim yerel yönetici olarak görevimizdir. Yenişehir’i ‘Genç Dostu Şehir’ haline getirmek istiyoruz. Kültürün, sanatın ve sporun kenti haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle genç fikirlere her zaman ihtiyaç duyacağız. Bizler de gençlerimiz için Yenişehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.