Çelik, emekli maaşlarının düşük seviyede tutulmaya devam edeceğini belirterek bu konuda önemli uyarılarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Mart 2024 gelir-gider dengesine dikkat çeken Çelik, SGK’nin bütçesinin 2,1 milyar TL fazla verdiğini ancak bu fazlanın, emekli maaşlarının düşüklüğü pahasına elde edildiğini ifade etti.

SGK bütçesinin fazla vermesini “şüpheli bir başarı” olarak nitelendiren Çelik, “Gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 100,8’e ulaştı, ancak bu durum emekli maaşlarının baskılanmasıyla mümkün oldu” dedi. Çelik, ortalama emekli maaşının 11 bin 866 TL’ye düştüğünü ve bunun emeklilerin yaşam standartlarını ciddi biçimde etkilediğini söyledi.

"Emekliler Eşitlendi Ama Dip Noktada" SGK’nin bütçe fazlasının altında yatan sebepleri irdeleyen Çelik, emekli maaşlarına ayrılan bütçenin daraltılmasını eleştirerek, düşük maaşlar yüzünden emeklilerin adeta “dipte eşitlendiğini” dile getirdi. Çelik, bu durumun milyonlarca kişinin hayatını zorlaştırdığını ve Temmuz ayında beklenen asgari ücret artışının gerçekleşmemesi durumunda, çalışanlarla emekliler için çok daha sıkıntılı bir dönemin başlayabileceğini vurguladı.

"Kaynak Yok Söylemiyle Devam Ediliyor" Aziz Çelik, SGK’nin bütçe transferlerini artırmak yerine asgari ücret artışını önceliklendirmesinin, emekli maaşlarının düşük kalmasına yol açtığını ifade etti. “Kaynak bulunamadığı gerekçesiyle emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılmıyor,” diyen Çelik, bu durumun sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini belirtti.