İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 39'uncusunu düzenlediği Uluslararası İnegöl Kültür Sanat Festivali, 13-19 Temmuz tarihleri arasında Hikmet Şahin Kültür Parkı ve çevresinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Renkli görüntülere sahne olan festivalin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Göreve yeni başlayan İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay da ilk resmi programını festival açılışına katılarak gerçekleştirdi. Açılış törenine Kaymakam Ayhan Akpay'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında bir hafta boyunca kültürel etkinlikler, halk dansları gösterileri, konserler, sergiler ve çeşitli organizasyonlarla İnegöllüler ile yerli ve yabancı misafirler bir araya gelecek. Festival, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek kapanış programıyla sona erecek.