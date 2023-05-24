Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Akçeşme İlkokulu Toplantı Salonu'nda ilkokul öğrencileri ve anasınıfı öğrencilerine süt dağıtılırken, sütün faydalarını anlatan sunum yapıldı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Her yaştaki insana süt içme alışkanlığı kazandırmak, süt tüketiminin artırmak, süt ve süt ürünlerinin besin değeri konusunda toplumu bilinçlendirmek ve daha dinamik bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla düzenlenen Dünya Süt Günü'nde Yenişehir'de 12 okulda toplam 4 bin 50 öğrenciye süt dağıtıldı ve topluca süt içildi.

Çocuk ve gençlerin yanı sıra 40 yaş üstü insanların da süt içmeleri gerektiğine işaret eden İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, "Tüm öğrencilerimizin sabah akşam süt içmeleri gerekir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hayvansal protein kaynaklarından en önemlisi süttür. Tüm öğrencilerimizin sabah akşam süt içmeleri gerekir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hayvansal protein kaynaklarından en önemlisi süttür. Vücuttaki kas, kemik ve doku gelişimi için süt tüketmeniz gerekir. 40 yaşında üzerinde insanların da sabah akşam süt tüketmesi lazım" dedi.

Belediye Başkanı Davut Aydın da sütün önemine dikkat çekti. Öğrencilerden düzenli olarak süt içmelerini ihmal etmemelerini isteyen Başkan Aydın, "Sabah akşam süt için, her yaştan insana faydalı bir üründür süt. İçmeyenlere içmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna ise "Sloganımız, 'Her gün 1 bardak süt için, süt içirin.' Buradan hareketle vitamin ve mineral bakımından dünyanın en zengin gıdasının süt olduğunu unutmayın. Süt 40'tan fazla besin öğesini bir arada içeren en sağlıklı, doğal sıvı besindir" dedi.

Akçeşme İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdür V. İrfan Karakuş, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akın, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, Yönetim Kurulu Üyeleri Türker Tekin, Bekir Turhan ve Salih Uysun ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.