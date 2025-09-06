Bursa Yenişehir Belediyesi, 10’ncu Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleninde 27 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, törende yaptığı konuşmada, “Yenişehir Belediyesi olarak, büyük ailemizin bir parçası olan her çocuğumuzun beşikten mezara kadar yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi’nin düzenlediği 10’ncu Uluslararası Altın Biber Festivali’nde Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni düzenledi. Osmangazi Millet Bahçesi’nden toplanan çocuklar, üstü açık otobüsle şehir turu attı. Yenişehir Belediyesi Su Deposu Düğün Salonu’nda Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Osmanlı Mehteri Konseriyle devam eden programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Biz bu kente evimiz, halkımıza ise ailemiz olarak bakıyoruz” dedi.

‘56 BİN KİŞİLİK KOCAMAN BİR AİLEYİZ’

56 bin kişilik kocaman bir aile olduklarına vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir ailesinin her bir ferdinin iyi ve kötü günlerinde her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. İlçemizdeki dayanışmayı artırmak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için özel gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri, düğün ve sünnet cemiyetlerinde, asker uğurlamalarında ve cenazelerde hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bugün Yenişehir 10’ncu Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında düzenlediğimiz sünnet şölenimizde onlarca çocuğumuz erkekliğe ilk adımını atıyor” ifadelerini kullandı.

‘ONLAR BİZİM UMUDUMUZ, GURURUMUZ’

Yenişehir’in en değerli varlığının çocuklar olduğunu vurgulayan Başkan Özel, “Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz, gururumuz. Yenişehir Belediyesi olarak, büyük ailemizin bir parçası olan her çocuğumuzun beşikten mezara kadar yanında olmaya, devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Program, robot maskotların gösterileri, patlamış mısır ikramları ve eğlenceyle devam etti.