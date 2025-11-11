TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 bütçesi üzerindeki grup görüşmeleri sona erdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "MHP, iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir" diyerek şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz. MHP, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir."