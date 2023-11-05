Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerini geri kazanmak adına büyük projelere imza atıyor. Bu çerçevede, Yıldırım ilçesinde hayata geçirilen 32 dönümlük Aşık Veysel Parkı'nın ardından, 600 dönümü aşkın alanı kapsayan ve 2 aşamalı bir proje olan Yıldırım Kent Ormanı için çalışmalar hız kazanıyor. Bu proje sadece Yıldırım'a değil, tüm Bursa'ya nefes aldıracak nitelikte.

Bursa'nın hızlı sanayileşme ve çarpık yapılaşma sonucu yeşil kimliğinden uzaklaşmasına karşı Büyükşehir Belediyesi, çeşitli projelerle şehre yeşil dokusunu yeniden kazandırmayı hedefliyor. Millet bahçeleri ve mahalle parkları gibi küçük ölçekli yeşil alanlarla şehre nefes aldıran belediye, özellikle yeşil alan miktarının en düşük olduğu ilçelerden biri olan Yıldırım'a Bursa'nın en büyük kent parkını kazandırıyor. İlk etabı Ocak ayında tamamlanması planlanan projenin toplamda 300 dönümlük birinci kısmı, Aşık Veysel Parkı'nın hemen karşısından başlayarak Uludağ eteklerine kadar uzanan geniş bir alana yayılıyor.

Yıldırım Kent Ormanı projesi, iki aşamada hayata geçirilecek. Birinci aşamada, giriş meydanı, idare binası, kafeterya, kır lokantası, seyir terasları, büfe, tuvaletler, mescit, yöresel ürün satış noktaları, basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası, spor tesisi destek binası, çocuk oyun alanları, serbest oyun alanları, piknik alanları, çeşmeler, bulaşık yıkama yeri, macera parkı, otopark, bisiklet parkuru, yaya yürüyüş parkuru ve servis yolları gibi tesisler bulunacak. Projede her ayrıntı vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için titizlikle düşünüldü. Ayrıca, çevre duvarı ve bina inşaatları da hala devam etmektedir. Bu projeyle Bursa, doğal güzelliklerini ve yeşil alanlarını yeniden kazanarak şehrin nefes almasına katkı sağlayacak.

Yıldırım Kent Ormanı'nın ikinci etabı, Yıldırım ilçesine büyük bir değer katacak nitelikte. Bu kısım kapsamında yer alacak olan tesisler arasında kır lokantası, seyir terasları, büfe ve tuvaletler, dağ kızağı, paintball, zıp line, macera parkı, oryantring alanı, dağ bisikleti rotaları, çocuk oyun alanları, ormancılık uygulama tanıtım merkezi, piknik alanları, çeşmeler, bulaşık yıkama yeri, otopark, bisiklet parkuru, yaya yürüyüş parkuru ve servis yolları bulunacak. Bu alanın çevresindeki duvar inşaatları hızla sürdürülmektedir. Yıldırım Kent Ormanı, doğa ve adrenalin sporlarına ilgi duyanların da buluşma noktası olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin 6 ana konu başlığından birinin 'yeşil Bursa' olduğunu vurgulayarak, bu hedefe kararlı bir şekilde ilerlediklerini belirtti. Başkan Aktaş, dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeşil alan hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, çevre projelerine Yıldırım ilçesinde de önem verdiklerini dile getiren Aktaş, Vakıf Bera Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı, Hacıvat Parkı ve son olarak Aşık Veysel Parkı'nın ardından şimdi de 600 dönümü aşan alanı ile Bursa'nın en büyük parkını Yıldırım'a kazandıracaklarını belirtti. Bu projenin sadece Yıldırım'a değil, tüm Bursa'ya nefes olacağını ve 300 dönümlük birinci etabının Ocak ayı içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi. Başkan Aktaş, projenin hayırlı olmasını diledi.