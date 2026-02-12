Olay dün gece 22.00 sıralarında Huzur Mahallesi 10. Sokakta meydana geldi. Cahit A.(36), eniştesi Nevzat G.(40)'nin evine gitti. Enişte ile kayın biraderi arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli enişte elindeki bıçakla kayın biraderini bacağından bıçakladı.

Tarafları ayırmaya çalışan Nevzat G.'nin eşi Aysel G.(35) de elinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı sonlandırdı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli enişte polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.