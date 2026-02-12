Küresel piyasalardaki dalgalı seyir, döviz kurundaki artış ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Sürücüler ise bütçelerini planlayabilmek için “Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL’den satılıyor?”, “Güncel akaryakıt fiyatları ne durumda?” sorularına yanıt arıyor.

Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruşluk artış yansıdı.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57.03 TL

Motorin litre fiyatı: 57.76 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL