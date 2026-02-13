Play-Off’a kalma mücadelesi veren 2 takımı karşı karşıya getirecek olan karşılaşma İnegöl ilçe Stadyumunda oynanacak. Temsilcimiz Sultan Su İnegölspor’da tek hedef rakibini yenerek avantaj yakalamak. Ligde şu ana kadar oynanan 24 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Bordo Beyazlılar, topladığı 42 puanla beşinci sırada yer alıyor.

24 maçta rakiplerine 45 gol atma başarısı gösteren İnegölspor, kalesinde ise 29 gol gördü. Grubun en golcü iki takımı olan temsilcimiz, sezonun en kritik maçlarından birini oynayacak. Teknik Direktör İsmail Güldüren’in talebeleri, geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyeti telafi ederek taraftarlarını mutlu etmeye çalışacak.

SB ANKARASPOR NASIL BİR TAKIM?

Grubun güçlü takımlarından biri olan SB Ankaraspor, şu ana kadar ligde 23 karşılaşma yaptı. Bu maçlarda 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans sergileyen ekip, topladığı 43 puanla grupta dördüncü sırada yer alıyor. 23 maçta 42 gol atma başarısı gösteren konuk ekip, kalesinde ise 26 gol gördü.

BERABERLİK TAKIMI

Ligde en ilginç istatistiklerden birine sahip olan SB Ankaraspor, oynadığı son 11 lig maçında 8 beraberlik çıkardı. Beyoğlu Yeni Çarşı takımıyla birlikte grupta en çok beraberlik alan iki takımdan biri olan SB Ankaraspor, geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı Kepezspor’la 1-1 berabere kaldı.

Oldukça tecrübeli isimlerden oluşan bir kadroya sahip olan ekipte 14 gol atma başarısı gösteren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Köse ile 5 gol katkısı veren 31 yaşındaki forvet oyuncusu Şahin Fıstıkçı takımı sırtlayan isimler oldu.

Deplasman karnesi de dikkat çekici olan ekip, şu ana kadar konuk olduğu 11 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans ortaya koydu.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 25. Haftasında Sultan Su İnegölspor-SB Ankaraspor arasındaki mücadele 14 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.