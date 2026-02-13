xAI laboratuvarındaki üst düzey ayrılıkların ardından atılan bu adım, şirketin halka arz (IPO) süreci öncesinde hem yatırımcıların hem de nitelikli mühendislerin ilgisini artırmaya yönelik bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Elon Musk’ın planı ise yörüngede kurulacak yapay zeka veri merkezleriyle sınırlı kalmıyor; Ay’da büyük ölçekli bir bilgisayar üretim tesisi inşa ederek bu sistemleri “elektromanyetik fırlatıcılar” (mass drivers) aracılığıyla derin uzaya göndermeyi hedefliyor.

Kardashev ölçeği ve enerji kullanımı

Elon Musk’ın ortaya koyduğu bu yeni vizyonun, medeniyetleri enerji tüketim düzeylerine göre sınıflandıran ve Sovyet gökbilimci Nikolai Kardashev’in adıyla anılan Kardashev Ölçeği’nden ilham aldığı belirtiliyor.

Ay’da kurulması planlanan altyapı sayesinde Güneş enerjisinin kayda değer bir bölümünün (muhtemelen yüzde birkaçının) yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için kullanılacağı öngörülüyor. Bu büyüklükte bir zekânın nasıl düşünceler üretebileceğini tasavvur etmenin bile güç olduğunu ifade eden Musk, projenin heyecan verici yönüne dikkat çekiyor.

Mars vizyonundan neden vazgeçildi?

SpaceX'in yıllardır sembolü olan "Occupy Mars" (Mars'ı İşgal Et) sloganı, yerini daha ekonomik ve pragmatik hedeflere bırakacak. Bu değişimin arkasındaki temel nedenler şu şekilde: 2016'da planlanan Mars projeleri, teknik maliyetler nedeniyle birer birer askıya alınacak. Kimsenin SpaceX'e Mars'a gitmesi için para ödememesi, şirketi NASA ile yapılan 4 milyar dolarlık Ay görevlerine ve Starlink uydu ağını genişletmeye yönlendirecek. xAI ve SpaceX birleşmesiyle birlikte, yapay zekanın uzaydaki fiziksel varlığı Mars'ta bir şehirden çok, uzayda dev bir süper bilgisayar ağı kurmaya evrilecek.

Uzayda bilgisayar üretimi ve gelecek hedefleri

Ay'da ileri teknoloji bilgisayarlar üretmek; hammadde temini, lojistik ve Ay üzerinde "kendi kendine yeten bir şehir" kurulumu gibi devasa adımlar gerektirecek. Sektör uzmanları, uzayda çip üretimi ve veri merkezlerinin 2030'lu yıllarda mümkün olabileceğini savunurken, Musk'ın bu "uç hedefi" mühendisler için yeni bir motivasyon kaynağı sunacak. Sıkıcı yapay zeka modelleri yerine Güneş Sistemi ölçeğinde bir süper bilgisayar inşa etme fikri, SpaceX hisselerini yeni bir "Tesla" etkisine taşıma potansiyeli taşıyacak.