Olay, Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde bulunan bir elektronik mağazasında meydana geldi. İddiaya göre iş yerine müşteri gibi giren şahıs, vitrinde bulunan Apple marka cep telefonunu alarak hızla dışarı çıktı. Durumu fark eden çalışanlar peşinden koşsa da şahıs izini kaybettirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, telefonu aldıktan sonra iş yerinden çıkan şüphelinin adeta tazı gibi koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA