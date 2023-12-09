Arabayatağı Mahallesi’nde yıllardır devam eden doğalgaz problemi Bursa Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’ın yoğun girişimleri ile çözülüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’ın Enerji ve Piyasa Denetleme Kurulu ve BURSAGAZ nezdinde yürüttüğü yoğun girişimler Arabayatağı Mahallesi’nde doğalgaz hattı bulunmayan sokaklar, BURSAGAZ tarafından altyapı yatırım programına dahil edildi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren doğalgaz sorunun çözümü için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Birçok bölgemizde bu sorunu çözüme kavuşturduk. Şimdi de Arabayatağı Mahallemizde imarlı bölgelerde olup, doğalgazın olmadığı az sayıdaki sokaklarımız da doğalgaza kavuşuyor. BURSAGAZ altyapı çalışmalarına başladı. Etap etap devam edecek çalışmalar sonucunda bölgemizde doğalgaz sorunu tam anlamıyla ortadan kalkacak” dedi.