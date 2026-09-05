İlk yarıda iki takım da gol yollarında etkili olamayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.



İkinci yarıda galibiyet golü için baskısını artıran Bursa Yıldırımspor’da teknik heyetin 70. dakikada oyuna dahil ettiği Muhammed Mustafa Aşkar, karşılaşmanın kaderini değiştiren isim oldu.



Oyuna girdikten yalnızca 11 dakika sonra sahneye çıkan Aşkar, 81. dakikada attığı golle Bursa Yıldırımspor’u 1-0 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran Bursa Yıldırımspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve lige galibiyetle ile başladı. Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olup takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Muhammed Mustafa Aşkar, performansıyla maçın öne çıkan ismi oldu.