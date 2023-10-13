Karayolları yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, belirli kesimlerde trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son yol durumu bültenine göre:

Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak işliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Ankara istikametindeki trafik, otoyolun trafiğe kapatılmasıyla Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik diğer istikametten yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları kesimi 17-21. kilometrelerinde Adana istikametinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Milas-Aydın yolunun 0-46. kilometrelerinde, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle 13.00-15.00 saatlerinde trafik aralıklı olarak kapatılacak.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpünün bakım onarım çalışmaları sebebiyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Bulancak-Giresun yolunun 23. kilometresinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışmaları sürdüğünden, bölünmüş yolün her iki yönünde trafik tek şeritten kontrollü olarak ilerliyor.

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Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.