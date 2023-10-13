İnegöl’de kırsal Şibali ile Akbaşlar Mahallesi arasında elektrik direği dikimi için çalışma yapan ekipler, yol üzerinde çukur kazmaya başladı. Yeni yapılan yolda asfaltı kıran ekipler yolun içine kadar çukur kazdı. Özellikle virajlı yolda yolun içinde kalan çukurlar ve akabinde dikilecek olan direkler, tehlike arz etmeye başladı.

Çukur kazılmasının ardından kısa zaman sonra direklerin dikileceğini öğrenen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yolun içinde kalacak olan direkler nedeniyle kazaların yaşanacağını söyleyen vatandaşlar, yol üzerine konulacak direkler nedeniyle yaşanacak kazalarda can kaybını olmasından endişe ediyorlar. Elektrik direklerinin dikimi için asfaltın kazılmasına tepki gösteren vatandaşlar, ilgili kuruma söylenmesine rağmen çözüm bulunmadığını belirterek, yetkililerden acil çözüm beklediklerini söylediler.