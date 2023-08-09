Sosyal medyada paylaşılan bir video tartışma başlattı. Sevgilisine evlenme teklifi eden genç kadın diz çöktü, yüzük uzattı

Sosyal medyada paylaşılan 'evlilik teklifi' videosu kullanıcıları ikiye böldü. Genç kadın sevgilisinin önünde diz çöküp evlenme teklifi etti. O anlarda elinde buket bulunan erkek şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, genç kadın ise yüzüğü uzattı.Gündem olan videodan sonra sosyal medyada tartışma başladı. Kimi kullanıcılar bunun normal bir şey olduğunu savunurken kimileri de evlenme teklifinin erkek tarafından edilmesi gerektiğini savundu.