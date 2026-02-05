Platform adına açıklama yapan AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, “Dünyanın gözü önünde ifşa olan bu vahşet, yıllarca siyonist küresel güç odakları tarafından örtbas edilmeye çalışıldı. Bu dosyalar sadece bir kişinin sapkınlığını değil, organize bir kötülük ağını gözler önüne seriyor” dedi.

Köseoğlu, siyasetten sanata, bürokrasiden iş dünyasına uzanan bu karanlık ağın çocuk istismarı ve pedofiliyi sistemleştirdiğini vurgulayarak, “Bu bir insanlık suçudur. Çocukların bedenleri ve ruhları üzerinden kurulan bu iğrenç sömürü düzeni, insanlık onuruna yapılmış en büyük saldırıdır. Bu suça ortak olan, göz yuman ve sessiz kalan herkes vicdan mahkemelerinde mahkumdur” ifadelerini kullandı.

Platform, uluslararası güç odaklarının yıllarca sessiz kalmasını eleştirirken, “Güç ve para sahibi olmanın, çocuklara zarar verme özgürlüğü vermediğini herkes bilmelidir. Bu ikiyüzlülüğü reddediyoruz” dedi. Ayrıca Köseoğlu, suçluların kim olursa olsun yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Bazı suçluların çok güçlü olduğu bir dünyayı kabul etmiyoruz. Adalet herkes için olmalıdır” diye konuştu.

İnegöl Sivil Toplum Platformu, açıklamasını, “Dünyanın neresinde olursa olsun savunmasız bir çocuğa zarar gelmesi, tüm insanlığın meselesidir. Bu karanlık ilişkiler ağı tamamen aydınlatılana ve suçlular en ağır cezayı alana kadar takipçisi olacağız. Çocuklar susar, ama biz susmayacağız” sözleriyle tamamladı.