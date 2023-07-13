Bursa'da, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Oratoryo, tiyatro oyunu, fotoğraf sergisi ve milli birlik yürüyüşü gibi etkinliklerle şehitler anılacak.

Bursa'da, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan etkinlikler, darbenin unutulmaması ve demokrasi mücadelesinin öneminin vurgulanması amacıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, 14 Temmuz Cuma günü UNESCO Meydanı'nda saat 19.00'da gerçekleşecek 15 Temmuz konulu oratoryo ve fotoğraf sergisiyle başlayacak. Aynı gün saat 19.30'da ise Tayyare Kültür Merkezi'nde "252" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. 15 Temmuz Cumartesi günü ise etkinlikler, saat 10.00'da Hamitler Kent Mezarlığı ve Pınarbaşı Şehitliği ziyaretleriyle başlayacak. Saat 11.00'da UNESCO Meydanı'nda 15 Temmuz konulu oratoryo gösterimi ve fotoğraf sergisi gezilebilecek.

15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen atlı cirit müsabakaları ise saat 14.00-17.00 arasında Kestel Dudaklı'da gerçekleştirilecek. Milli Birlik Yürüyüşü ise saat 19.30'da Heykel Tarihi Valilik Binası önünden başlayacak. Saat 20.00'da Demokrasi Meydanı'nda yapılacak tören ise saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayacak.

Törenin devamında Mehter gösterisi, Azerin konseri, kum sanatı gösterileri ve 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, kahramanlık türküleri eşliğinde tüm camilerde sela okunacak. Etkinlikler, Türk demokrasi tarihinde önemli bir yere sahip olan 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve milli birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenleniyor.

Haber Merkezi