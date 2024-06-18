Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Göl Yolu bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göl istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Abdullah C. (70) idaresindeki 16 ZG 132 plakalı hafif ticari araç, ana yolda emniyet şeridine geçip U dönüşü yapmak istedi.



Bu esnada aynı yönde gitmekte olan 15 yaşındaki Ö.F.B.’nin kullandığı 16 VS 809 plakalı motosiklet hafif ticari otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ö.F.B. savruldu.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ağır yaralanan 15 yaşındaki Ö.F.B.'ye ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralanan 15 yaşındaki sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile beraber Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.