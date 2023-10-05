Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde bir evde meydana gelen olayda kardeşler arasında kan aktı, 2 kardeş bıçakla yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Vakıf Sokak’taki bir evde meydana geldi. İbrahim İ. (17) ve ağabeyi Halil İ. (28) arasında "Her şeyime karışıyorsun" diye tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli kardeş İbrahim İ. mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Halil İ.’yi kalçasından bıçakla yaraladı. Ağabey ise kardeşinin elindeki bıçağı almaya çalışırken, İbrahim İ. sağ elinden bıçakla yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Gazetecilere saldırmaya çalıştı

Ağabeyini bıçakla yaralayan İbrahim İ., görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya kalktı. Şüphelinin saldırı girişimi, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.