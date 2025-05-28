Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Mülkiye Müfettişi olarak görevlendirilirken, bu göreve Edirne’nin Keşan ilçesinde görev yapan Kaymakam Cemalettin Yılmaz atandı.

Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan ise Bursa Vali Yardımcılığı görevine getirilirken, onun yerine Hatay’ın Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay atandı.

Öte yandan, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Düzce Vali Yardımcılığı görevine tayin edildi.

Cemalettin Yılmaz kimdir?

Cemalettin Yılmaz, 1965 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yılmaz, Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Evli olan Yılmaz, üç çocuk babasıdır.

Ümit Altay kimdir?

Ümit Altay ise 1977 yılında Çanakkale’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamlayan Altay, İngiltere’de eğitim görmüş; İngilizce ve İspanyolcayı ileri düzeyde bilmektedir. Kamu yönetimi alanında yayımlanan çeşitli kitap çalışmalarında da katkısı bulunmaktadır.