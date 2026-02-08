Olay, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre ara sokakta bekleyen bir otomobil, kıraathaneden çıkan Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç.’nin yanına yaklaştı. Araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu iki kişi ağır yaralandı.



Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokak arasında bekleyen otomobil, Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç.'yi gördükten sonra ara sokaktan çıkarak yanlarına yanaşıyor. Camdan peş peşe ateş eden zanlılar, olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Yaralıların durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

