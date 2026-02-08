Kaza, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde pazar alanı karşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen otomobil sola dönüş manevrası yaptığı sırada, aynı şeritte süratle seyreden motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobilin sağ ön kapısına vurduktan sonra sürücüsüyle birlikte aracın üzerinden savrularak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA