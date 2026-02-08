Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kumar bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçleriyle yürütülemeyeceğini; medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulamasının ardından kamu bankaları adım attı.

Yasa dışı kumarın yanı sıra yasal izinle faaliyet gösteren şans oyunu sitelerine erişimi de zorlaştıran uygulamanın, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında yer alan “finansal sistemde önleme” başlığı doğrultusunda hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, ödeme işlemlerini kolaylaştıran ve şans oyunu sitelerine doğrudan para transferine imkân tanıyan “Şans Oyunları” sekmesi, üç kamu bankasının mobil bankacılık uygulamasından kaldırıldı. Böylece kullanıcıların bu sekme üzerinden istedikleri siteye sınırsız para aktarmasının önüne geçilmiş oldu.

Artık kamu bankalarından yapılamayacak olan bu işlemler özel bankalarda hâlâ devam ederken, kumar oynayacaklar 15.75 liralık ufak bir işlem ücreti ödeyerek para aktarımı gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bankaların şahıstan şahsa gibi normal bir para transferi için daha fazla işlem ücreti aldığı ifade ediliyor.

Kredi notu düşecek

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, bankalardan şans oyunları sitelerine para aktaran kişiler "kumar bağımlısı" olarak değerlendirilerek bankalara yaptıkları kredi başvurularında kredi notları düşecek ve talebin olumsuz neticelendirilme oranı artacak. "Makul şüphe" kapsamında bu kişilerin alacakları krediyi kumar oynamak için kullanacağı varsayılacak ve kara listeye eklenecekler.

Maliyeti 40 milyar dolar

Yeşilay'ın yaptığı hesaplamalara göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34'ünü kumar bağımlılığı oluşturuyor. Yeşilay'a kumar bağımlılığı için başvuran kişilerin yüzde 75'inin arkadaşlarının da kumar oynama davranışı gösterdiği tespit edildi.

YEDAM verilerine göre kumara başlama yaşı ortalama 21.41. İlk tercih edilen kumar türü yüzde 65 ile spor bahisleri olurken, bunu casino oyunları izledi. Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM'lara başvuran danışanların yüzde 86.5'inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip.