Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Sulhiye Mahalesinde Yunus Emre A.(1) annesi tarafından mutfakta mama için su ısıtıcında ısıtılan suyu üzerine devirdi. Vücudunun sol tarafında tamamen yanıklar oluşan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun sol tarafında yüzünde, omuzlarında ve sırtında birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan bebek, İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ