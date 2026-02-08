Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) ocak ayı verilerine göre, ürün fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Aralık ayında üreticiden kilogramı 19 liradan çıkan sivri biber, ocakta ortalama 42 liraya yükseldi.

Aralıkta marketlerde 50–60 liradan satılan sivri biberin kilosu, ocak ayında 80–100 liraya kadar çıkarken, Bursa’daki bazı pazarlarda fiyatın 250 liraya ulaştığı görüldü.

Salatalıkta da benzer bir artış yaşandı. Aralık ayında çiftçiden 26 liraya alınan salatalık, ocakta tarla çıkışında 57 liraya yükselirken, market fiyatları ise 70 liradan 100 liraya yaklaştı.

Salatalığın kilosu pazarlarda ise 180 liraya ve kuru fasulyenin de 250 liraya kadar yükseldi. Ramazan öncesinde sivri biber ve salatalık el yakarken satışları düşen pazarcılar da yüksek fiyata tepkili.

'Ramazan ayında daha da artar'

Bursa'da pazarcılık yapan Bedirhan Derin, fiyatlardaki ani yükselişi 'Antalya'da sel var abi sel var.' diyerek açıkladı.

'Mal yetişmiyor çiftçi mal yapamıyor.' ifadesini kullanan Derin, 'Fiyatlar ramazanda daha da artar. Biz istiyoruz ki düşsün. Bu yüksek fiyatta ürün satamıyoruz. Sivri biberi bir kilogram alan kalmadı.' diye konuştu.

Pazarcı Abdulrezzak Şen ise Antalya'yı sel bastı için biberin halde bile 220 lira olduğuna dikkati çekerek, 'Şimdilik böyle fiyatlar sürekli güncelleniyor. Daha da yükselebilir çünkü ürün yok. 150 gram, 250 gram halinde satış yapabiliyoruz. Herkes alamıyor' dedi.