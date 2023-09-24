Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’e bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi’nde damat eğlencesine katılan aile, 16 ABV 015 plakalı otomobil ile İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. Sungurpaşa Mahallesi istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde Gökhan V. (28) yönetimindeki 16 ABV 015 plakalı otomobil, karşı istikametten gelip sollama yapan Kadir E.(25) yönetimindeki 34 GLT 98 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 16 ABV 015 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Ayşegül C. (28), Cevriye K. (52), 1 yaşındaki Ege C., Göksel K. (27) ve Ahmet K. (54) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 ve jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.