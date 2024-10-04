Merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanı işleten A.T.K. (19), A.K. (27) ve E.K. (29), iPhone'un en son modelini almak isteyen müşterileri kredi bahanesiyle kandırdı. Üç şüpheli, alışveriş için gelen 12 ayrı müşteriye, ödeme kolaylığı vaadiyle "Kredi kartı ile ödeme yapma, anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi ile taksitli ödeme yapabilirsin" diyerek kredi kartı bilgilerini kopyalayıp kendi hesaplarına toplamda 6 milyon lira aktardı. Bir süre bekledikten sonra telefonların gelmemesi üzerine müşteriler, iş yeri sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını fark eden müşteriler, 3 şüpheliyi polise bildirdi.



Isparta'da yakalandılar

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kardeş olduklarını ve Isparta'ya kaçtıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Isparta'da düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin kaldıkları adreste çok sayıda döviz, ziynet eşya ve telefon ele geçirildi. Gözlatına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA