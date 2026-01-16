Akay Grup Metal Sanayi ve Ticaret, Transformertank Metal Elektrik Makina, Helis Motor Redüktör Otomasyon ve Yavuzlar Makina firmaları, mali sıkıntılarını aşmak amacıyla konkordato yoluna başvurdu. Mahkemelerce bu firmalarla ilgili alınan yeni kararlar ise kamuoyuna açıklandı.

1987 senesinde faaliyetlerine başlayan Yavuzlar Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 2000 yılında kurulan Helis Motor Redüktör Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 1 yıllık kesin mühlet verildi.

2013'te temelleri atılan Akay Grup Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve 2022'de kurulan Transformertank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ise 3 aylık geçici mühlet tanındı.