Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranmakta olan şüphelilere yönelik operasyonlarına devam ederken, ‘Kasten adam öldürme' suçundan 41 yıl hapis cezası bulunan firari 41 yaşındaki Davut Y.'yi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli ilerleyen infaz ekipleri şüphelinin Gemlik ilçesinde kayıtsız olarak bir evde kaldığı ve burada saklandığını tespit edince adrese operasyon düzenlendi. Saklandığı adreste yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.