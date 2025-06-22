

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 gün önce evden çıkan Şerife Örnek için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Yaşlı kadını arama çalışmaları Umurbey Mahallesindeki zeytinlik alanlarda da yapıldı. MAGDER ekipleri tarafından zeytinlik alanda bulunan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.



Cenazesi, kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşlı kadının ormanlık alana kekik toplamak için gittiği ve geri dönmediği iddia edildi.